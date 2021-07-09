МИД России оценил ситуацию с иностранными наёмниками в Ливии

Россия не ведёт предметных переговоров о выводе из Ливии иностранных наёмников ни с Турцией, ни с другой страной, потому что эту проблему должны решать сами ливийцы. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Его слова приводит РИА Новости.

Вершинин отметил, что Россия обсуждает со своими партнёрами проблему присутствия иностранных наёмников в Ливии. По его словам, процесс их эвакуации должен быть синхронизирован по времени и затрагивать все неливийские вооружённые формирования, находящиеся в стране.

Иначе будет нарушен сложившийся баланс сил, благодаря которому в стране уже на протяжении года сохраняется затишье, — подчеркнул Вершинин.

Ранее Россия, Турция и Иран призвали Израиль отказаться от военных нападений в Сирии. Стороны подчеркнули, что конфликт в стране не имеет военного решения. Они подтвердили приверженность продвижению долгосрочного политического процесса, который осуществляют сирийцы при содействии ООН.