МИД РФ вручил посольству США в Москве ноту протеста

МИД РФ передал ноту протеста посольству США в Москве с предупреждением об опасных последствиях военной активности по периметру российских границ, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Как она отмечает, американские военные и их натовские союзники перешли к «провокациям против гражданских самолётов». Она приводит в пример недавний инцидент с самолётом-разведчиком НАТО, который, по её словам, создал угрозу пассажирскому лайнеру над Чёрным морем, говорится на сайте МИД РФ.

От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолётов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни. В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности, — говорится в тексте комментария Захаровой.

Отмечается, что Москва, оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и членов НАТО, призывает к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряжённости, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море.

В противном случае МИД грозит задействовать все имеющиеся в его распоряжении средства.

Ранее Захарова заявила, что действия американских военных в воздушном пространстве над Чёрным морем создали угрозу для гражданской авиации. Так она прокомментирована инцидент, произошедший 4 декабря в небе над нейтральными водами Черноморья, когда в указанном районе почти одновременно оказались самолёт-разведчик НАТО CL600, Airbus А333 российского «Аэрофлота» и Bombardier Challenger 650, принадлежащий Мальте.

В Пентагоне отметили, что манёвры американского самолёта-разведчика не создавали угрозу для российского авиалайнера. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирбита, это была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения.