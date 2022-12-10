МИД РФ: Украина и Запад призывают Грузию открыть второй фронт против России

Фото: US Army / Global Look Press

Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что отдельные страны Запада и Украина подталкивают Грузию к тому, чтобы применить силу против Абхазии и Южной Осетии, передает ТАСС. Дипломат пояснил, что на Западе рассчитывают таким образом открыть «второй фронт» против России. По его мнению, США и ЕС решили «влезть в политику» на закавказском направлении.

Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть «второй фронт» против России в Абхазии и Южной Осетии, — сказал Гончар.

Он указал на то, что предложения о выработке соглашения о неприменении Грузией силы в отношении Абхазии и Южной Осетии становятся очень важными на фоне происходящего.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что российские войска усилили давление на вооруженные силы Украины (ВСУ) по всей линии фронта. По его словам, Киев вынужден обороняться. Он добавил, что украинским военным на фронте сейчас «не очень весело». Он указал на то, что солдаты ВСУ прекратили все наступательные действия, так как вынуждены обороняться. По его словам, российские войска перешли в фазу оперативно-тактического давления.