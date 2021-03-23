МИД РФ: США считают ошибкой договор с афганскими боевиками

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Новые власти Соединённых Штатов во главе с президентом Джо Байденом считают соглашение своих предшественников с террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ) едва ли не как ошибку, рассказал 24 марта во время онлайн-брифинга спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Дипломат отметил, что совместное заявление расширенной «тройки» по Афганистану, принятое по итогам заседания в Москве, может стать основой повестки межафганских консультаций.

Отношение к этому совместному заявлению четырёх государств было неоднозначным, но мы удовлетворены тем, что большинство участников встречи, в первую очередь это касается представителей Кабула, афганских политических сил, полностью поддержали содержание этого заявления, — подчеркнул Кабулов.

Радикалы в республике пока не созрели для осознания того, что международное сообщество не готово «принять их претензии по реставрации исламского эмирата в Афганистане». Кабулов обратил внимание, что на севере страны до сих пор существует угроза со стороны запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство», Кремль следит за ситуацией.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). В сентябре 2020 года между афганскими властями и талибами начались мирные переговоры. Последние утверждают, что защищают страну от боевиков ИГ и отрицают свои связи с террористами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министры иностранных дел 30 государств — членов Североатлантического альянса не приняли решение по вопросу вывода войск НАТО из Афганистана в первый день заседания глав МИД в Брюсселе. Генсек военного блока Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции констатировал, что решения о выводе солдат и техники не принято. Он добавил, что министры договорились обеспечивать безопасность дислоцированных в Афганистане военнослужащих.