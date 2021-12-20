МИД РФ: Россия не получала ответа от США по гарантиям безопасности

Вашингтон пока не отреагировал на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва до сих пор ждёт ответа, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передаёт ТАСС. Как он отметил, сейчас пока звучат «всяческие публичные высказывания».

Нет, пока не ответили, мы ждём, — сказа л Рябков.

Он добавил, что подобную ситуацию активно комментируют в основном представители не из США, однако «это тоже имеет значение».

Дипломат также подчеркнул, что российская сторона выступает за ведение контактов по гарантиям безопасности в двустороннем формате с США. По прогнозам Москвы, Вашингтон не откажется от выдвинутых предложений, однако может затянуть процесс.

Я думаю, что это (консультации по вопросам виз до конца уходящего года. — NEWS.ru) уже невозможно, с учётом того что сегодня 20 декабря, — заключил Рябков.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения РФ по гарантиям безопасности и обсуждают их с НАТО. Она отметила, что Вашингтон не будет вести переговоры о безопасности в Европе без участия партнёров из ЕС.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-брифинге заявил, что Москва призывает Вашингтон самым серьёзным образом отнестись к предложению РФ по гарантиям безопасности. По его словам, российская сторона «хоть завтра» готова провести переговоры со своими американскими коллегами.