МИД РФ пригрозил Литве последствиями за продление срока Юрию Мелю

https://static.news.ru/photo/c3477c20-930f-11eb-9ecb-96000091f725_660.jpg Юрий Мель Фото: twitter.com/igolka2312

Репрессивные действия Вильнюса в отношении российского гражданина, полковника запаса Юрия Меля не останутся без последствий. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В 2014 году Мель был приговорён к семи годам тюрьмы по делу о беспорядках 1991 года, в ходе которых погибли люди. Однако на днях Апелляционный суд Литвы продлил наказание ещё на три года.

Выражаем решительный протест по поводу нарушения прав томящегося уже более семи лет в литовских застенках гражданина России Юрия Меля. Ему предстоит теперь ещё три года провести в тюрьме, — цитирует «Российская газета» заявление Захаровой.

Она добавила, что в Литве разворачивается «позорное судилище», на которое должны обратить внимание правозащитники и политики стран ЕС.

Как писал NEWS.ru, ранее ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков рассказал, что в 1991 году, когда в Литву должны были прибыть советские военные, в том числе группа «Альфа», туда позвонил предатель из Москвы. Он предупредил местных националистов и сотрудников крупнейших западных спецслужб, стоявших за их спиной, о направленных в страну военнослужащих.

По словам Кобякова, звонили из здания ЦК КПСС. Звонивший знал о плане операции во всех подробностях. Из-за его предательства радикалы устроили провокацию в отношении силовиков, безжалостно расстреляв мирных жителей Вильнюса.