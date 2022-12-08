МИД РФ ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с западными странами

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Западные страны сами себя загнали в тупик, когда заблокировали полеты через воздушное пространство России, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, Москва будет внимательно изучать подвижки на данном направлении, если такие будут. Ранее западные страны задумались о возобновлении полетов в российском воздушном пространстве, чтобы снизить финансовую нагрузку на авиакомпании.

Это как раз о санкционном тупике, в который сами себя загнали западные страны, когда ввели в том числе и на этом направлении препятствие для самих же себя. Мы отреагировали соответствующим образом. Если будут какие-то фактические подвижки на данном направлении, будем их внимательно изучать, чтобы понять, о чем идет речь, — отметила Захарова.

Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш выразил мнение, что западным странам необходимо готовиться к возобновлению перелетов через воздушное пространство России. По его словам, запрет на пролет самолетов над Россией и Украиной стал «большой проблемой» для авиаперевозчиков, так как из-за этого в небе над Европой скапливается большое количество воздушных судов.