МИД РФ отреагировал на заявления США о свободе вероисповедания

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Заявление по ситуации со свободой вероисповедания в России, указанное в ежегодном докладе Госдепа США, является набором политизированных штампов и измышлений. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, указанные в документе данные взяты из материалов российских НПО, занимающихся правозащитной проблематикой.

Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним — нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов, — пояснил дипломат.

Аскальдович назвал несерьёзными утверждения, что РПЦ находится на особом положении. Он добавил, что из года в год приходится разъяснять, что РПЦ — крупнейшая в России религиозная организация, которая действует в том числе в очень широком спектре социальной сферы и во многом сформировала идентичность нашей страны. Дипломат подчеркнул, что все без исключения конфессии в России находятся на одинаково особом положении.

Это наша, исторически обусловленная реальность. Складывается впечатление, что американские авторы упомянутых докладов просто не понимают, о чём пишут, — считает представитель МИД РФ.

В 2018 году Вашингтон внёс Россию в список стран — нарушителей религиозных свобод. Тогдашний глава Госдепартамента США Майк Помпео поместил в «список наблюдения» Россию, Узбекистан и Коморские острова. Там, по мнению США, власти допускали самые «серьёзные нарушения религиозной свободы».