МИД: РФ даст сильный ответ на санкции США

Власти РФ дадут сильный ответ на санкции США, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны. 101-й по счёту пакет ограничительных мер, затрагивающих финансовый сектор и расширяющих список лиц, против которых вводятся персональные рестрикции, свидетельствует о непрекращающихся попытках Вашингтона изменить курс России, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны, — отмечается в документе.

Несмотря на тщетность усилий, которые Вашингтон в течение многих лет прилагает с целью помешать развитию экономики РФ, он вновь рефлекторно хватается за ограничительные инструменты, которые неэффективны с точки зрения американских же интересов, отметили в МИД.

В ведомстве пришли к выводу, что в арсенале американской внешней политики, находящейся в плену стереотипов однополярного мира с ложной убеждённостью в том, что США по-прежнему вправе и могут навязывать всем собственные правила миропорядка, не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз.

В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает, — подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что Россия открыта к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения, равноправия и учёта интересов друг друга.

США ранее ввели санкции против двух российских банков — ВЭБ и Промсвязьбанка — и 42 их дочерних компаний. Они начнут действовать с сегодняшнего дня. Ограничения коснутся использования банковских карт клиентов и некоторых операций данных финансово-кредитных учреждений на территории стран, которые приняли ограничительные меры.

США также ранее сообщили, что при необходимости готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ. Рестрикции на сегодня введены против Александра Бортникова и его сына Дениса (заместителя президента — председателя правления ВТБ), Сергея Кириенко и его сына Владимира (генерального директора VK), Петра Фрадкова (главы ПСБ) и их родственников.

Власти США продолжают рассматривать потенциальные санкции, в частности, не исключается возможность отключения России от SWIFT.