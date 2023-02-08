МИД России предупредил об угрозе прямого столкновения ядерных держав

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Требования США возобновить инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) выглядят цинично, так как украинские военные пытались ударить по стратегическим объектам РФ при явном военно-техническом и информационном содействии Вашингтона, заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что таким образом Соединенные Штаты Америки развязали тотальную гибридную войну.

США, по сути, развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что США нарушили инспекционные процедуры, когда ввели антироссийские ограничения. Рестрикции заблокировали для России возможности беспрепятственного проведения инспекций на территории США.

Мы не намерены оставлять без надлежащего ответа враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ, — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что стремление США возобновить в таких условиях инспекционную деятельность на территории России вынудило Москву временно вывести свои стратегические объекты из-под инспекционного режима по договору, что предусмотрено его положениями. Данные меры не противоречат ДСНВ, их цель — обеспечить бесперебойное функционирование всех договорных механизмов в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, которые были поставлены под вопрос действиями США, говорится в сообщении.

В МИД отметили, что прежде чем обвинять РФ в несоблюдении положений ДСНВ, США следует разрешить многолетние проблемы с нелегитимным исключением американской стороной из договора значительной части своих СНВ, которые Вашингтон объявил переоборудованными. В итоге они перестали подпадать под договорные определения. Это касается более 100 средств СНВ, что имеет крайне важное значение в контексте соглашения, в котором с точностью до единиц выверен баланс подобных вооружений.

Ранее в НАТО заявили, что Россия не выполняет условия ДСНВ и тем самым подрывает его жизнеспособность. Альянс призвал Москву возобновить инспекции ядерных арсеналов.