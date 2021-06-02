МИД обвинил США в увязывании ДОН с ситуацией в Донбассе

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Россия обвиняет США в увязывании вопроса сохранения Договора по открытому небу (ДОН) с ситуацией на территории Донбасса. Об этом в разговоре с журналистами сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова передаёт Lenta.ru.

По мнению замглавы ведомства, американская позиция по взаимодействию с РФ в сфере контроля над оружием всё ещё противоречива. С одной стороны, Штаты предприняли шаги для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. С другой стороны, американцы решили не возвращаться в ДОН. И это решение идёт вразрез с обещаниями, которые в ходе предвыборной кампании давал действующий президент США Джо Байден.

Позиция США по этому вопросу, как сказал Рябков, замешана на странных и абсурдных обвинениях России по поводу происходящего в Донбассе.

И, к сожалению, всё происходящее вокруг Донбасса стало ещё одним поводом для США аргументировать в пользу собственного невозвращения в ДОН. Это безответственный курс. Мы осуждаем такую линию и рассчитываем, что всё же здесь будет проявлено больше понимания реальности и больше ответственности, — добавил замглавы внешнеполитического ведомства.

Договор по открытому небу предоставляет право 34 странам-участницам совершать облёты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирует проведение таких полётов. Он был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Россия ратифицировала соглашение 26 мая 2001 года.

Ранее отказ США возвращаться в Договор по открытому небу прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль сожалеет о таком решении Белого дома.