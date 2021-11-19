МИД Китая высоко оценил слова Путина об отношениях двух стран

Власти КНР высоко ценят слова президента России Владимира Путина о китайско-российских отношениях. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин будет постоянно укреплять стратегическое партнёрство с Москвой. По его словам, КНР рассматривает РФ в качестве дружественного соседа, передаёт ТАСС.

КНР и Россия будут постоянно расширять сферу двустороннего стратегического сотрудничества, придавать ему всё более насыщенный характер, — сказал Лицзянь на брифинге.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае. Как отметил представитель китайского МИД, стороны намерены и дальше придавать двустороннему стратегическому сотрудничеству всё более насыщенный характер.

Ранее Путин, выступая на заседании коллегии МИД РФ, заявил, что Россия и Китай намерены расширять сотрудничество, несмотря на попытки западных партнёров помешать этому и вбить клин между Москвой и Пекином. Президент добавил, что Москва будет реагировать на данные действия Запада дальнейшим расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, а также координацией шагов на международной арене.