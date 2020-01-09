https://static.news.ru/photo/7110e510-32ba-11ea-b89f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Meilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан считает пренебрежением международными обязательствами односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

По его словам, которые приводит РИА Новости, именно Вашингтон виноват в ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Оказание максимального давления на Иран и препятствование выполнению соглашения другими сторонами является главной причиной кризиса вокруг ядерной сделки Ирана, — подчеркнул Гэн Шуан.

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке стала серьёзным вызовом для СВПД, отметил китайский дипломат. По его словам, достичь договорённостей по ядерной сделке удалось с большим трудом и эти договорённости стали важным результатом многосторонних дипломатических усилий.

Это важная опора международного режима нераспространения и поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке, — пояснил Гэн Шуан.

По его мнению, международное сообщество должно смотреть вперёд на долгосрочную перспективу и твёрдо настаивать на защите СВПД, а также стремиться к смягчению обстановки в Ближневосточном регионе.

СВПД, также известный как «ядерная сделка», представляет собой соглашение между Ираном, Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Германией относительно иранской ядерной программы. Сделка была заключена в июле 2015 года. По условиям СВПД Тегеран допустил на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, а страны Запада взяли на себя обязательства по снятию санкций с Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из ядерной сделки. Иран затем приступил к поэтапному сокращению своих обязательств.

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе атаки американских военных в Ираке, Тегеран принял ряд ответных мер. 5 января власти Исламской Республики заявили, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, прописанные в ядерном соглашении 2015 года, писал NEWS.ru.