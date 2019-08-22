https://static.news.ru/photo/b52a293a-c511-11e9-b0e7-fa163e074e61_660.jpg Христя Фриланд Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Россия вернётся в «Большую восьмёрку», когда «оставит Крым и закончит войну в Донбассе».

Россия серьёзно нарушила международное право, аннексировав Крым, и продолжает войну в Донбассе, — сказала политик на пресс-конференции в Оттаве по итогам переговоров с госсекретарём США Майклом Помпео.

Если Россия выполнит эти условия, то она подтвердит свою приверженность верховенству закона и демократии, считает Фриланд.

Ранее лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, на встрече во французском Биарицце, которая пройдёт 24 и 25 августа, писал News.ru.