Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обратился к японским властям с просьбой об освобождении израильских граждан, находящихся на задержанном лайнере Diamond Princess.
Глава МИД предложил рассмотреть альтернативные варианты медицинского контроля за людьми,
МИД проверяет возможность возвращения израильтян домой как можно скорее, — подчеркнул он.
На борту корабля как минимум 15 израильтян. Посольство Израиля поставляет на судно кошерную еду и медикаменты. Кроме того, страна направила посылки с товарами первой необходимости для израильтян.
Как писал NEWS.ru, судно могут снять с карантина 19 февраля 2020 года
Лайнер Diamond Princess 20 января начал двухнедельный круиз. Он вышел из японской Иокогамы. Маршрут путешествия — Кагосима — Гонконг — Окинава. Он был рассчитан до 4 февраля.
Вскоре выяснилось, что один из гостей судна, сошедший на берег в Гонконге, заразился коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы. Специалисты проверили всех пассажиров. Минздрав Японии потребовал ввести 14-дневный карантин на борту. Сейчас на лайнере находятся 2666 туристов (24 из РФ) и 1045 членов экипажа.
На 12 февраля 2020 года число заражённых составило 45 188 человек. Умерло 1116. Выздоровели 4856 граждан. Власти КНР отмечают, что показатель смертности от коронавируса составляет 2,49%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен