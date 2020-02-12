https://static.news.ru/photo/294e719a-4db1-11ea-8fd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Potier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обратился к японским властям с просьбой об освобождении израильских граждан, находящихся на задержанном лайнере Diamond Princess.

Глава МИД предложил рассмотреть альтернативные варианты медицинского контроля за людьми, передаёт РИА Новости.

МИД проверяет возможность возвращения израильтян домой как можно скорее, — подчеркнул он.

На борту корабля как минимум 15 израильтян. Посольство Израиля поставляет на судно кошерную еду и медикаменты. Кроме того, страна направила посылки с товарами первой необходимости для израильтян.

Как писал NEWS.ru, судно могут снять с карантина 19 февраля 2020 года

Лайнер Diamond Princess 20 января начал двухнедельный круиз. Он вышел из японской Иокогамы. Маршрут путешествия — Кагосима — Гонконг — Окинава. Он был рассчитан до 4 февраля.

Вскоре выяснилось, что один из гостей судна, сошедший на берег в Гонконге, заразился коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы. Специалисты проверили всех пассажиров. Минздрав Японии потребовал ввести 14-дневный карантин на борту. Сейчас на лайнере находятся 2666 туристов (24 из РФ) и 1045 членов экипажа.

На 12 февраля 2020 года число заражённых составило 45 188 человек. Умерло 1116. Выздоровели 4856 граждан. Власти КНР отмечают, что показатель смертности от коронавируса составляет 2,49%.