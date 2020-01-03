https://static.news.ru/photo/bfdcca0a-2faa-11ea-a0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест Соединённым Штатам в связи с угрозой американского президента Дональда Трампа нанести удары по 52 иранским объектам.

В МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, представляющей интересы Штатов в Тегеране.

Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест по поводу угроз, которые нарушают международные нормы и право, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что враждебные угрозы совершить нападение на исторические объекты представляют собой военное преступление.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Он добавил, что некоторые из этих целей будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп добавил, что США «более не хотят никаких угроз».

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.