https://static.news.ru/photo/adfabde6-2b50-11ea-8497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

МИД Ирака намерен вызвать американского посла в Багдаде из-за ударов армии США. Иракские дипломаты намерены указать американцу на недопустимость ударов, подобных тем, которые были совершены на одно из подразделений шиитских формирований на территории страны.

Об этом говорится в заявлении, распространённом министерством арабской республики. Ведомство называет устроенную американцами бомбёжку «грубым нарушением суверенитета Ирака».

В сообщении сказано, что подразделение, на которое была совершена атака, является «иракской национальной силой», которая обороняет страну и с доблестью борется с террористами.

Ирак — независимая страна, а её внутренняя безопасность является наивысшим приоритетом, поэтому мы не позволим, чтобы она превратилась в поле битвы, перевалочный пункт для нападений или плацдарм, который можно использовать для нанесения вреда соседним странам, — говорится в заявлении МИДа.

Власти в Багдаде намерены начать консультации с европейскими партнёрами по международной коалиции для разработки «единой позиции» относительно будущего присутствия коалиционных сил в Ираке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел России прокомментировало рост напряжённости в Ираке и Сирии в связи с обменом ударами между США и шиитской группировкой «Катаиб Хезболла». МИД РФ напомнил, что атака Соединённых Штатов по пяти объектам «Катаиб Хезболлы» в Западном Ираке и Восточной Сирии привела к гибели 25 человек, а ещё 50 получили ранения.