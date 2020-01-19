Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что США и Европа демонстрируют различные подходы в отношениях с Ираном, однако в настоящее время необходимо поддерживать переговоры.
По его словам, хотя американская сторона в одностороннем порядке отказалась от ядерного соглашения и решила перейти к максимальному давлению, Европа намерена добиться прогресса с помощью обсуждения ситуации.
Франция, Великобритания и Германия хотят сохранить соглашение, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия, — отметил он.
Маас считает необходимым использовать в отношении Ирана как переговоры, так и политическое и экономическое давление, но не «угрозы и военные действия».
Угрозы и военная эскалация ничего не изменили. Мы хотим помешать разгореться пожару на Ближнем Востоке, — пояснил глава ведомства.
Он подчеркнул, что Евросоюз полагается на дипломатию, а не эскалацию, и не должен делать вид, что ситуация улучшится при смене режима в Тегеране извне,
Ранее NEWS.ru писал, что американская администрация рассматривала возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам в Иране, чтобы не допустить появления в стране этого вида оружия.
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