МИД Чехии: Россия должна предоставить гарантии безопасности соседям Глава МИД Чехии Липавский: Россия должна предоставить гарантии безопасности соседям

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Россия должна предоставить гарантии безопасности соседним государствам, считает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. В беседе с агентством Ceske Noviny он заявил, что Москва должна нести ответственность за «попытку силой изменить границы в Европе».

Я думал, что в основном России необходимо давать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Я думал, что важно, чтобы не было разделения власти без Украины, без стран Центральной Европы или Прибалтики. Я думал, что российское руководство должно нести ответственность за <...> попытку силой изменить границы в Европе, — сказал Липавский.

На вопрос журналиста о помощи украинским солдатам он заявил, что Чехия не передает системы противовоздушной обороны, поскольку не способна выдать желаемое количество. Тем не менее глава МИД Чехии отметил, что государство передает помощь Украине, но другого характера.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что люди, которые не согласны с предложением предоставить гарантии безопасности для России, предлагают полномасштабную войну. Французский лидер отметил, что данный конфликт затронет весь контингент. Он добавил, что получает критику в свой адрес за попытку решить вопрос предоставления гарантий безопасности Москве.