МИД Азербайджана возложил на Армению полную ответственность за ситуацию

Политическое и военное руководство Армении несёт полную ответственность за ситуацию. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Ведомство решительно осудило политику агрессии и подрывных действий Армении и потребовало от её властей выполнять свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право, сообщается на сайте МИД Азербайджана.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения незаконно заселяет территории. По его словам, таким образом власти страны совершают военное преступление. Он отметил, что подобные действия противоречат Женевской конвенции, за что армянское руководство привлекут к ответственности.

Президент Азербайджана также обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

С обеих сторон поступают сообщения об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения. Однако точных данных нет.

Как сообщал NEWS.ru, с призывом к сторонам конфликта немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации выступил российский МИД.