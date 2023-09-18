МИД Азербайджана: сенаторы США устроили спектакль для поддержки Армении

Прошедшие на днях слушания в сенате США по вопросу армяно-азербайджанского конфликта организовывались с целью удовлетворить интересы Еревана, заявили в МИД Азербайджана по итогу брифинга для аккредитованного в республике дипломатического корпуса. В ведомстве назвали происходящее спектаклем. В Баку выразили сожаление, что Вашингтон встал на сторону Еревана.

Недавние публичные слушания в сенате США были не чем иным, как организованным спектаклем, направленным на удовлетворение интересов армянского лобби. Сожалеем, что представитель Госдепартамента присоединился к односторонним антиазербайджанским заявлениям, сделанным армянскими лоббистами, — говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что Баку и Вашингтон уже несколько недель обсуждают возможность одновременного проезда из Карабаха в Лачин и Агдам с соблюдением всех законов. В МИД Азербайджана отметили, что Соединенным Штатам ясна цель тупика в отношениях с Арменией, однако они приняли сторону Еревана.

Ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Юри Ким заявил, что война между Арменией и Азербайджаном еще не окончена, а Лачинская дорога находится в блокаде. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на это, что слова Кима вызывают сожаление, поскольку они не отражают текущую ситуацию в регионе. Он отметил, что инициатором и организатором слушаний стал сенатор Роберт Менендес. Гаджизаде заявил, что сенатор придерживается враждебной позиции по отношению к Азербайджану, а против него самого ранее были выдвинуты обвинения в коррупции.