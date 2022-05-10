МИД Азербайджана: переговоры по делимитации проведут по пяти пунктам Баку

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Переговоры по процессу делимитации между Азербайджаном и Арменией проведут на основе пяти пунктов, предложенных Баку. Об этом заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, пишет Sputnik. По его словам, после совместной встречи армянского премьер-министра Николы Пашиняна с азербайджанским главой Ильхамом Алиевым, которая прошла в Брюсселе, Ереван согласился начать подготовку к мирному соглашению и делимитации и стороны уже согласовали состав соответствующей комиссии.

После встречи в Брюсселе появилась уверенность, что армянская сторона готова к мирному соглашению и к началу процесса делимитации границы. Мирные переговоры с Арменией будут вестись на основе пяти базовых принципов, предложенных Азербайджаном, — заявил Халафов.

Он подчеркнул, что Ереван не выступал против предложенных Азербайджаном принципов, в то время как протесты в Армении являются внутренними делами страны и пока не влияют на переговорный процесс.

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил, что перед проведением встречи в Брюсселе у него было несколько телефонных переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Темой беседы министров стали предложения, касающиеся изменения состава совместной комиссии по вопросу делимитации. В итоге стороны договорились о том, что Баку представит заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

В начале апреля Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.