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Аэропорты разных стран мира ввели дополнительный контроль в связи со вспышкой коронавируса. Температуру всех пассажиров, прибывающих из Китая, проверяют уже в аэропортах Дубая, Великобритании, США, России, на Филиппинах и в Бангладеш.

Мы будем следовать всем рекомендациям, которые будут поступать от Всемирной организации здравоохранения, — цитирует «Интерфакс» британского министра по делам бизнеса Андреа Лидсома.

Власти Малайзии организовали медицинские проверки не только в аэропорту, но и на всех своих границах.

По последним данным, коронавирус распространился уже не только на территории Китая, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. В Китае зарегистрировано более 600 случаев заболевания, 17 человек скончались.

Как писал NEWS.ru, власти Китая ввели временный запрет для жителей Ухани на выезд из города. По информации центрального телевидения Китая, будет приостановлена работа городских аэропортов и вокзалов, а также общественного транспорта. Жителям запретили покидать город без особых причин.