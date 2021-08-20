Меркель забыла выключить телефон на переговорах с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель забыла отключить телефон перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным, кто-то позвонил ей прямо в начале встречи.

На кадрах видно, как во время приветственного слова Путина послышалась мелодия звонка. Затем Меркель достала из кармана телефон и выключила его или перевела в беззвучный режим. Российский лидер не обратил внимание на этот неловкий момент и продолжил речь.

Перед встречей Путин поприветствовал Меркель в Кремле букетом цветом и фразой Guten Tag («Добрый день»). В Кремле рассказали, что на переговорах будут затронуты темы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также будет поднята тема актуальных международных и региональных вопросов.

Нынешний визит станет для Меркель последним в качестве канцлера. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, на них станет известно имя нового канцлера. Последний раз Меркель приезжала в Москву в январе 2020 года.