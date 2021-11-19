Меркель выступила за сохранение диалога России и НАТО

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель перед переговорами с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за сохранение диалога Североатлантического альянса с Россией. По её словам, это необходимо сделать, несмотря на «похолодание» в отношениях. Меркель заявила, что всегда выступала за хорошие отношения НАТО и РФ, сообщает РИА Новости.

Я лично всегда выступала за диалог между НАТО и Россией. К сожалению, сейчас мы здесь вступили в период похолодания. У нас большие противоречия, но всегда лучше говорить друг с другом, нежели не делать этого, — сказала она.

Меркель добавила, что обсудит со Столтенбергом ситуацию на границе России с Украиной, а также миграционный кризис на границах Белоруссии с Европейским союзом.

Ранее Меркель заявила, что не удивлена обнародованием российским Министерством иностранных дел переписки глав МИД стран «нормандской четвёрки». По её словам, некоторые свои письма она находит в газетах.

МИД России 17 ноября опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Данный шаг в министерстве объяснили тем, что позиция Москвы и её роль в урегулировании ситуации в Донбассе подвергаются искажению.