Меркель с Байденом обсудили политику, торговлю и пандемию

https://static.news.ru/photo/65ae58f8-5f53-11eb-995a-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудила внешнюю политику, пандемию и торговлю. В частности, речь шла о ситуации в Афганистане и Иране.

Также Меркель положительно отозвалась о решении Байдена вернуть США в Парижское соглашение по климату и восстановить членство во Всемирной организации здравоохранения, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что новый хозяин Белого дома получил приглашение посетить Берлин, когда улучшится ситуация с пандемией коронавируса. По мнению немецкого канцлера, борьба со смертоносной инфекцией требует международных усилий.

Меркель добавила, что Берлин готов решать международные задачи вместе «с европейскими и трансатлантическими партнёрами».

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки ответила на вопрос о возможности разговора американского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным. По её словам, в предстоящие дни у главы США планируется несколько телефонных разговоров. Она пообещала рассказать о содержании разговоров, когда они состоятся.