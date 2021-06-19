Меркель объяснила, зачем Германии диалог с Россией

https://static.news.ru/photo/b7c97482-d0e2-11eb-8171-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Christian Marquardt/dpa/Global Look Press

Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Москвой. Между странами существует тесная историческая, экономическая и межобщественная связь. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в видеообращении к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Мы по-прежнему нуждаемся в диалоге с Россией. Наши страны тесно связаны исторически, межобщественно и экономически друг с другом, — рассказала политик.

По её словам, страны связаны межгосударственным сотрудничеством.

Меркель также заявила, что «испытывает боль» оттого, что в России и Белоруссии участие гражданского общества делается невозможным и ограничивается. Политик считает, что отношения между странами значительно осложняют преследование демонстрантов и оппозиции. Вероятно, она имела в виду прошедшие в России митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые сопровождались задержаниями, а также протесты оппозиции в Белоруссии против результатов выборов президента, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко.

Канцлер добавила, что в Евросоюзе и в Германии не могут принять ситуацию вокруг «украинского Крыма», а также то, что Москва поддерживает самопровозглашённые республики Донбасса.

Отношения между Россией, Украиной и странами Запада ухудшились в 2014 году, когда Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик после государственного переворота в стране. Позже Крым воссоединился с Россией по результатам референдума на полуострове. Запад обвинил Москву во вмешательство во внутренние дела Украины и ввёл санкции. В России отвергают все обвинения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС выработать общий подход к отношениям с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, Европа регулярно сталкивается с провокациями и имеет место так называемая новая конфликтность. Он подчеркнул, что необходимо выработать правила в отношениях с Россией.