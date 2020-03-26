https://static.news.ru/photo/1a90dfd6-6ead-11ea-86c6-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин и Ангела Меркель Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Китая Си Цзиньпин 25 марта обсудили по телефону ситуацию вокруг пандемии коронавируса в мире.

Оба лидера были едины в том, что сложившаяся ситуация может быть разрешена только посредством тесного международного сотрудничества, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства ФРГ.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель поговорила с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили решение кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Руководители правительств обменялись мнениями и идеями о преодолении ситуации. Они пришли к решению о поддержке постоянных контактов между специалистами двух стран.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.