https://static.news.ru/photo/27acd444-3abf-11ea-9ab1-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас провели отдельные встречи с главой правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Оба представителя Ливии уже находятся в Ведомстве федерального канцлера Германии, где пройдёт международная конференция, передаёт ТАСС со ссылкой на члена кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.

В Берлине 19 января запланирована международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.