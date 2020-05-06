Мэр Нью-Йорка назвал особенность воздействия коронавируса на детей

https://static.news.ru/photo/e541c776-8f24-11ea-ac4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заражение детей коронавирусом вызывает в их организме синдром системного воспалительного ответа. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По его словам, в городе уже отмечены 15 таких случаев, сообщает РИА Новости. Мэр Нью-Йорка пояснил, что опасное воздействие инфекции выражается в конкретном состоянии ребёнка, которое сопровождается жаром, сыпью, болями в животе и рвотой.

Если у ребёнка эти симптомы, в особенности если они проявляются одновременно, сразу же звоните врачу, — отметил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкие медики предупредили: мир ожидает вторая и, скорее всего, третья волна пандемии коронавируса. Она не закончится до тех пор, пока инфекцией не переболеет 70% населения планеты. Прогноз озвучил глава Института вирусологии имени Коха Лотар Вилер.