Мэр Нью-Йорка назвал особенность воздействия коронавируса на детей

Заражение детей коронавирусом вызывает в их организме синдром системного воспалительного ответа. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
По его словам, в городе уже отмечены 15 таких случаев,
Если у ребёнка эти симптомы, в особенности если они проявляются одновременно, сразу же звоните врачу, — отметил политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что немецкие медики предупредили: мир ожидает вторая и, скорее всего, третья волна пандемии коронавируса. Она не закончится до тех пор, пока инфекцией не переболеет 70% населения планеты. Прогноз озвучил глава Института вирусологии имени Коха Лотар Вилер.
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