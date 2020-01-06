Фото: Carol Guzy /Global Look Press

Гражданин Мексики совершил суицид на международном мосту, который соединяет город Фарр американского штата Техас с мексиканским городом Рейноса.

Мужчина пытался попасть в Соединённые Штаты, однако ему отказали во въезде. Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщает, что мексиканец хотел получить убежище в США. 

Расследованием смерти мужчины занимается офис генерального прокурора мексиканского штата Тамаулипас.

Ранее NEWS.ru писал, что в Штаты из Мексики пытались нелегально попасть граждане КНР. Они спрятались в мебели в грузовике, которым управлял 42-летний американец.

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