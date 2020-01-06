Гражданин Мексики совершил суицид на международном мосту, который соединяет город Фарр американского штата Техас с мексиканским городом Рейноса.
Мужчина пытался попасть в Соединённые Штаты, однако ему отказали во въезде. Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленных чиновников,
Via— ๒ รคץร Ŧยςк Շгย๓ק (@crewislife)
@Reuters: Denied U.S. entry, Mexican cuts own throat on bridge over Rio Grande https://t.co/Nfap2JCbc9 pic.twitter.com/c2x8ncdiqd January 9, 2020
Расследованием смерти мужчины занимается офис генерального прокурора мексиканского штата Тамаулипас.
Ранее NEWS.ru писал, что в Штаты из Мексики пытались нелегально попасть граждане КНР. Они спрятались в мебели в грузовике, которым управлял 42-летний американец.
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