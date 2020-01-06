https://static.news.ru/photo/46870f42-32b3-11ea-adab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy /Global Look Press

Гражданин Мексики совершил суицид на международном мосту, который соединяет город Фарр американского штата Техас с мексиканским городом Рейноса.

Мужчина пытался попасть в Соединённые Штаты, однако ему отказали во въезде. Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, сообщает , что мексиканец хотел получить убежище в США.

Via @Reuters : Denied U.S. entry, Mexican cuts own throat on bridge over Rio Grande https://t.co/Nfap2JCbc9 pic.twitter.com/c2x8ncdiqd — ๒ รคץร Ŧยςк Շгย๓ק (@crewislife) January 9, 2020

Расследованием смерти мужчины занимается офис генерального прокурора мексиканского штата Тамаулипас.

Ранее NEWS.ru писал, что в Штаты из Мексики пытались нелегально попасть граждане КНР. Они спрятались в мебели в грузовике, которым управлял 42-летний американец.