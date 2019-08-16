https://static.news.ru/photo/98904526-c12d-11e9-970f-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Guzman/Global Look Press

Вспыхнувшие в столице Мексики после изнасилования девушки протесты закончились 16 августа беспорядками и столкновениями с полицией, пострадали десятки человек. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности Мехико.

После вчерашнего марша сотрудники службы экстренной медицинской помощи доставили в больницы 16 человек, получивших ранения, в том числе 13 сотрудников полиции, двоих гражданских лиц и пожарного, — приводит сообщение ТАСС .

Незначительные травмы получили ещё 18 человек. Всего в марше, по оценкам полиции, приняли участие около 3500 человек.

Протесты вспыхнули после произошедшего в начале августа изнасилования несовершеннолетней девушки, к которому могут быть причастны полицейские. Демонстранты потребовали провести расследование и наказать виновных. Власти до сих пор никому не предъявили обвинений.

Как писал News.ru, свыше 470 тысяч человек приняли участие в митинге против насилия в Гонконге. Акция проходила в центральном районе мегаполиса, в парке Тамар.