Медведев объяснил рост напряжённости в мире устремлениями отдельных стран

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что рост напряжённости в международных отношениях в период пандемии объясняется амбициями отдельных людей и устремлениями ряда стран. В этих условиях нужно договариваться, отметил политик в беседе с РИА Новости.

Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряжённости, — пояснил Медведев.

Он считает, что нужно договариваться, в том числе и по внутрироссийским вопросам.

Что же касается того, как нам жить в этих условиях новых, то жить нужно в согласии, стараться всё-таки договариваться, договариваться по самым разным вопросам, — добавил он.

Оказание помощи другим Медведев назвал уроком, извлечённым из пандемии. К такому миру придётся приспособиться, чтобы выжить в нём.

Мне бы, знаете, чего хотелось в этом году? Во-первых, чтобы мы за счёт нашей общей работы, помощи друг другу всё-таки справились если не полностью, то в значительной степени с пандемией, чтобы было меньшее количество заболевших и ушедших, к сожалению, из жизни. Мне бы этого прежде всего хотелось, это важнее всего, — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Он указал, что также хотел бы ослабления международной напряжённости, поскольку она зашкаливает, а это всем мешает: «и нашей стране мешает, и международному развитию мешает».

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать всё, чтобы избежать войны и реальных столкновений между Россией и НАТО. По его словам, единственной возможностью урегулировать ситуацию остаётся продолжение переговоров по гарантиям безопасности на основе принципа, при котором безопасность одной стороны не может достигаться за счёт другой стороны.