Медведев: для Зеленского мир — это конец

Дмитрий Медведев / Фото dm/vk.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, поскольку это будет означать конец его режима. Поэтому он и далее продолжит выпрашивать у Запада оружие и деньги, выдавая себя за надежду либерального мира и «последний бастион европейской демократии», написал в своём Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну, — отметил он.

По словам Медведева, это подтверждают и «разные шавки» из окружения Зеленского, которые «тявкают», что мирного договора не будет.

Зампред Совбеза РФ полагает, что украинский лидер продолжит выпрашивать помощь у Запада, имитировать заботу о согражданах, посылать наёмных убийц к российским журналистам и плодить фейки о спецоперации.

Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет, — заключил он.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никакого мирного договора между РФ и Украиной не будет, возможна только российская капитуляция.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина стала несамостоятельным государством, а Зеленский — игрушкой в руках Вашингтона. По его словам, Запад рассматривает жителей Украины как расходный материал, поэтому будет финансировать Киев и накачивать его оружием, чтобы военные действия велись до последнего украинца.