Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, поскольку это будет означать конец его режима. Поэтому он и далее продолжит выпрашивать у Запада оружие и деньги, выдавая себя за надежду либерального мира и «последний бастион европейской демократии», написал в своём Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну, — отметил он.
По словам Медведева, это подтверждают и «разные шавки» из окружения Зеленского, которые «тявкают», что мирного договора не будет.
Зампред Совбеза РФ полагает, что украинский лидер продолжит выпрашивать помощь у Запада, имитировать заботу о согражданах, посылать наёмных убийц к российским журналистам и плодить фейки о спецоперации.
Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет, — заключил он.
Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никакого мирного договора между РФ и Украиной не будет, возможна только российская капитуляция.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина стала несамостоятельным государством, а Зеленский — игрушкой в руках Вашингтона. По его словам, Запад рассматривает жителей Украины как расходный материал, поэтому будет финансировать Киев и накачивать его оружием, чтобы военные действия велись до последнего украинца.