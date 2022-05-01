Володин назвал Зеленского игрушкой в руках Вашингтона

Вячеслав Володин / Фото Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Украина стала несамостоятельным государством, а её президент Владимир Зеленский — «игрушкой» в руках США. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, руководство западных стран рассматривает жителей Украины как расходный материал, поэтому они будут финансировать Киев и накачивать его оружием, чтобы военные действия велись до последнего украинца.

Украина несамостоятельна, президент — игрушка в руках Вашингтона, — сказал Володин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты Америки и НАТО управляют процессами на Украине, поэтому о самостоятельности Зеленского не может идти и речи. По словам дипломата, рассуждать на тему заявлений украинского президента контрпродуктивно, потому что «сегодня он говорит одно, а завтра другое».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее также называл Зеленского несамостоятельным человеком. По его словам, от главы украинского государства можно ожидать чего угодно, поскольку он «напрямую зависит от своих американских, прежде всего, кураторов».