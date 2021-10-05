ВОЗ предрекла коллапс в системе здравоохранения Афганистана

Всемирная организация здравоохранения заявила об угрозе коллапса системы здравоохранения в Афганистане, пишет TOLOnews.

В частности, больницы в столице Афганистана Кабуле переполнены, наблюдается нехватка сотрудников и лекарств. Это связано с закрытием медучреждений в провинциях, передаёт портал ссылкой на главврача одной из кабульских больниц.

Как сообщает издание, многие медцентры Афганистана были вынуждены закрыться в связи с дефицитом лекарств и персонала. Из-за этого нагрузка на кабульские медучреждения увеличилась, число пациентов продолжает расти.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что сейчас полноценно работают лишь 17% медицинских учреждений Афганистана.

Ранее МИД РФ предложил США и союзникам взять на себя основную часть расходов на гуманитарную помощь Афганистану. В дипведомстве допустили возможность проведения заседания Совбеза ООН, где западная коалиция зачитает отчёт о своих действиях в этом государстве.

В конце августа «Талибан» (движение запрещено в РФ) захватил власть в Афганистане, фактически ещё до полного ухода американских войск из страны. Позднее члены организации сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.