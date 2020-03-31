https://static.news.ru/photo/bd1d5436-737c-11ea-bc4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Испанские врачи заявили о необходимости финансовых вложений в лечение детей от онкологии. В противном случае они ожидают миллионы смертей.

По словам медиков, около 11 миллионов онкобольных детей могут погибнуть без дополнительных вложений в борьбу с раком. Большинство летальных исходов будут в странах с низким средним достатком. Также эксперты прогнозируют к 2050 году рост числа заболеваний у детей до 13,7 млн случаев во всем мире.

Вычисления показали, что каждый потраченный доллар из финансирования в размере 20 миллиардов долларов в течение 30 лет будет компенсирован тремя долларами, — заявил врач Карлос Родригес-Галиндо.

NEWS.ru ранее информировал о решении британских учёных перевести рак в разряд хронических болезней.