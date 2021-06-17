Медики назвали самый опасный штамм коронавируса

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Британские врачи выяснили, что индийский штамм коронавируса является наиболее опасным и заразным. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в журнале The Lancet.

Медики изучили случаи заболевания коронавирусом в Шотландии в период с 1 апреля по 28 мая 2021 года. Всего за этот период зафиксировано 19 543 подтверждённых случая заражения. Учёные пришли к выводу, что риск госпитализации при инфицировании индийским штаммом COVID-19 (Delta) в два раза выше, чем при заражении британским штаммом (Alpha).

Причём риск госпитализации особенно возрос у пациентов с пятью или более сопутствующими заболеваниями, — говорится в публикации.

Также врачи сообщили, что вакцинация является достоверным методом снижения риска инфицирования. Кроме того, выяснилось, что вакцины Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech оказались менее эффективными в борьбе с индийским штаммом, чем с британским.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30%. Особенность настоящего периода заключается в том, что виден прирост заболевших в категории населения 30–40 лет.