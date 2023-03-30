Маттиас Варниг ушел с поста руководителя оператора «Северного потока — 2»

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Генеральный директор оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг

Генеральный директор оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг завершил работу на своем посту, передает «Интерфакс». Деятельность оператора будет контролировать управляющий комитет под руководством администратора Transliq AG. В компании выразили благодарность Варнингу и отметили его вклад в развитие Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 свидетельствует и искренне по достоинству оценивает выдающееся руководство и неоценимый вклад Маттиаса Варнига на протяжении долгого и сложного пути создания крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения и желает ему успехов во всех его будущих начинаниях, — рассказали в компании.

Оператор «Северного потока — 2» был вынужден расторгнуть контракты с персоналом из-за наложенных против России санкций. В настоящее время действует мораторий на банкротство в отношении Nord Stream 2 AG сроком до 10 июля 2023 года.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что участие России в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» необходимо. Он добавил, что не понимает, почему правительство Германии не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию.