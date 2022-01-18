Мать россиянина Дудникова назвала курортом его содержание в минском СИЗО

Россиянин Егор Дудников подал апелляцию на решение минского суда приговорить его к 11 годам колонии. Как сообщила RT мать осуждённого, дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Она также рассказала об условиях содержания Дудникова в СИЗО, где он будет находиться во время процесса. По её словам, Егор читает книги, переданные матерью, и чувствует себя хорошо. Кормят в СИЗО также хорошо, а в камере находятся только шесть человек.

После камеры в 26 человек, когда даже бриться приходилось лёжа, эта кажется почти курортом. <...>Только письма туда, говорят, очень плохо доходят и оттуда тоже, — заявила она.

20-летнего россиянина задержали в Минске 5 мая. Силовики провели обыск в его съёмной квартире, а его самого поместили в СИЗО КГБ. Юноше грозило до трёх лет лишения свободы, однако в итоге срок был увеличен почти в четыре раза.

Дудников озвучивал ролики для Telegram-канала «ОГCБ», который является оппозиционным, а в Белоруссии признан ещё и террористическим. Прокурор запрашивал для россиянина 11 лет лишения свободы. Суд над ним проходил в закрытом режиме. Такое решение было принято «с целью исключения распространения экстремистской продукции».

Впоследствии Борис Грызлов, назначенный новым послом России в Белоруссии, заявил, что возглавляемое им диппредставительство окажет поддержку россиянам Егору Дудникову и Софье Сапеге в рамках единого подхода ко всем российским гражданам.