https://static.news.ru/photo/bc996b14-2f32-11ea-9afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Milo Hess/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотни американцев собрались у Белого дома в Вашингтоне, чтобы выразить протест против возможной войны США и Ирана. Также люди выступают против политики, проводимой администрацией Трампа.

На месте проведения митингов собрались представители более десяти движений, таких как CodePink и «Действуй сейчас, чтобы остановить войну и положить конец расизму». Демонстранты также требуют отказаться от санкций против Ирана, сообщает ТАСС.

Организаторы протеста заявляют, что США нарочно и вероломно убили иранского лидера Сулеймани, чтобы инициировать новую войну. И если народ Штатов не встанет и не остановит эту войну, то она может превратиться в глобальный конфликт с непредсказуемыми результатами, считают лидеры общественных движений.

Люди требуют принять все необходимые меры, чтобы не допустить этот глобальный и разрушительный для всей планеты конфликт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белый дом начнёт информировать Конгресс о проведённой в Багдаде операции по убийству командующего силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани только со следующей недели. У некоторых законодателей вызвало неодобрение то, что миссия не получила соответствующей санкции Капитолийского холма.