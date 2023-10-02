Маск обвинил Трюдо в уничтожении свободы слова в Канаде

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытается ограничить свободу слова в стране, заявил в Twitter (X) американский бизнесмен Илон Маск. Таким образом он отреагировал на введение новых канадских правил регулирования деятельности онлайн-сервисов.

Маск выразил свое недовольство этими мерами, назвав их позором. Ранее власти Канады установили новые нормы, требующие от стриминговых сервисов с годовым доходом от 10 миллионов канадских долларов ($7,4 миллиона) предоставить определенные данные к ноябрю.

Кроме того, канадские власти смогут запрашивать информацию о подписках и контенте, что также распространяется на социальные сети.

Ранее Трюдо призвал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации». По его словам, Москва может извлечь выгоду из скандала, связанного с чествованием украинского нациста в канадском парламенте. Вместе с тем премьер выразил свое недовольство сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что разочарован произошедшим, назвав это «крайне позорным инцидентом для канадского парламента и общества в целом».

Ранее в парламент страны был приглашен бывший боец дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка. Его удостоили громких аплодисментов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес публичные извинения, отметив, что не знал, кем является Хунка.