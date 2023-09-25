Трюдо расстроился из-за появления нациста в парламенте Канады

Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил свое недовольство ситуацией, связанной с чествованием украинского нациста, который служил в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте, передает ТАСС. Трюдо подчеркнул, что он разочарован этой ситуацией, но также отметил, что спикер палаты общин Энтони Рота уже признал свою ошибку и принес извинения.

Чрезвычайно расстраивает то, что произошло, однако спикер палаты общин Энтони Рота уже признал свою ошибку и принес извинения. Это крайне позорный инцидент для канадского парламента и общества в целом, — заявил Трюдо.

В то же время он выразил беспокойство относительно того, что Россия может использовать этот инцидент в своей антиукраинской пропаганде. Он призвал дать отпор российской дезинформации и заверил, что поддержка Украины со стороны Канады останется неизменной.

Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя ответственность за приглашение в законодательный орган бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка и принес публичные извинения. По его словам, ни парламентарии, ни члены украинской делегации не знали, кого они будут чествовать.

Ярослав Хунка был приглашен в парламент в честь приезда украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что дипмиссия направит ноту в МИД страны и в офис Трюдо. По его словам, приглашением нациста в парламент власти преступили как моральные, так и правовые нормы.