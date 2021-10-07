Маршал в опале: связь Хафтара с США сыграла с ним злую шутку

В отношениях между ливийским маршалом Халифой Хафтаром и США появились признаки похолодания. Военачальник, имеющий американское гражданство и славившийся своим умением балансировать между Россией и США, потерял лоббистский контракт на $960 тысяч с влиятельными политконсультантами в Вашингтоне и оказался под прицелом законодательной инициативы конгрессменов по Ливии. Несмотря на то что его визит в США оказался под вопросом, в экспертной среде уверяют: американская сторона всё равно рассматривает его как полезного игрока на ливийском поле. И это предполагает определённую форму терпимости к деятельности Хафтара.
Факт того, что между одиозным маршалом и его официальными американскими представителями разорван контракт,
В случае приезда Хафтара Ливингстон и Дэвис брали на себя работу по согласованию прямых переговоров между ним и Белым домом, дипломатическим и оборонным ведомствами, а также влиятельными законодателями, включая представителей комитетов обеих палат по иностранным делам, обороне и ассигнованиям. Открыто в заявке не велась речь о необходимости свести Хафтара с президентом США Джо Байденом, однако были предположения, что организация очной встречи возможна. Важно заметить, что в качестве условий Ливингстон и Дэвис выдвигали демонстрацию маршалом своей приверженности свободному и справедливому электоральному процессу в Ливии под эгидой ООН и уважению прав человека.
По одной из версий, контракт был разорван, потому что Хафтар не отправил ясный сигнал ни по поводу того, ни по поводу другого.
Законодательное давление
Не менее важный контекст создали последние законодательные инициативы в США. Недавно палата представителей провела «
Ливийский народ заслуживает будущего без иностранного вмешательства, конфликтов и коррупции, а также экономических потрясений, — сказал Дойч. — «Закон о стабилизации Ливии» будет сдерживать иностранное вмешательство в Ливию, налагая санкции на тех, кто использует наёмников, поддерживает ополченцев, нарушает эмбарго ООН на поставки оружия и нарушает права человека в Ливии.
Наиболее часто с перечнем этих обвинений сталкивался Хафтар, которому инкриминировали не только военные преступления, но и
Эффект усилило то, что в то же время конгрессмен от Демократической партии Том Малиновский
Ранчо в Вирджинии
Хафтар обосновался в США после окончания чадо-ливийского конфликта 1978–1987 годов, в ходе которого он командовал некоторыми соединениями Муаммара Каддафи.
Возвращение Хафтара в Ливию произошло на фоне событий «арабской весны», которые привели к падению режима Каддафи. Военачальник возглавил ополченческие формирования на востоке страны. Не без помощи американской стороны его военная кампания, которая декларативно была направлена на борьбу с терроризмом, укрепила его позиции в этом регионе.
На момент наступательной операции ЛНА на Триполи в 2019 году широко считалось, что у Хафтара налажены одинаково неплохие связи с США и с Россией. Поэтому угроза санкций может повлиять на позиции военачальника, сохраняющего американское гражданство. По
Источник финансирования Хафтара доподлинно неизвестен. По словам бывших соратников, которых цитирует Wall Street Journal, он на протяжении многих лет получал средства от различных ливийских доноров и в своё время даже от Каддафи.
Терпимость к маршалу
Впрочем, нынешние признаки похолодания в отношениях между Хафтаром и США выглядят не столь внушительно, говорят в исследовательской среде.
В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи заметил, что в настоящий момент вооружённая коалиция Хафтара представляет собой единственную надёжную систему безопасности в Восточной Ливии.
Вот почему часть Вашингтона рассматривает его как полезного партнёра, заслуживающего определённой формы терпимости со стороны США и в некотором смысле даже активной поддержки. Такая динамика сохранится в обозримом будущем, даже если Хафтар столкнётся с некоторыми юридическими трудностями в Америке и даже если нынешняя избирательная атмосфера [в Ливии] не обязательно укрепит его авторитет.
Отвечая на вопрос NEWS.ru, смогут ли ливийские фракции потребовать от Хафтара сдать свой американский паспорт, исследователь пояснил, что к военачальнику уже поздно предъявлять подобные требования.