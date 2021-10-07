Маршал в опале: связь Хафтара с США сыграла с ним злую шутку

В отношениях между ливийским маршалом Халифой Хафтаром и США появились признаки похолодания. Военачальник, имеющий американское гражданство и славившийся своим умением балансировать между Россией и США, потерял лоббистский контракт на $960 тысяч с влиятельными политконсультантами в Вашингтоне и оказался под прицелом законодательной инициативы конгрессменов по Ливии. Несмотря на то что его визит в США оказался под вопросом, в экспертной среде уверяют: американская сторона всё равно рассматривает его как полезного игрока на ливийском поле. И это предполагает определённую форму терпимости к деятельности Хафтара.

Факт того, что между одиозным маршалом и его официальными американскими представителями разорван контракт, подтверждает база Минюста США. Месяцем ранее экс-конгрессмен от Республиканской партии Роберт Ливингстон и политтехнолог Лэнни Дэвис уведомили американские власти, что они заключили договорённости сроком на полгода лично с военачальником, долгое время возглавлявшим Ливийскую национальную армию (ЛНА). Сумма обещанного им за этот период гонорара оценивалась в $960 тысяч. Отмечалось, что первоочередная задача регистрантов — организовать визит маршала в США «в поддержку дальнейшего улучшения американо-ливийских отношений».

В случае приезда Хафтара Ливингстон и Дэвис брали на себя работу по согласованию прямых переговоров между ним и Белым домом, дипломатическим и оборонным ведомствами, а также влиятельными законодателями, включая представителей комитетов обеих палат по иностранным делам, обороне и ассигнованиям. Открыто в заявке не велась речь о необходимости свести Хафтара с президентом США Джо Байденом, однако были предположения, что организация очной встречи возможна. Важно заметить, что в качестве условий Ливингстон и Дэвис выдвигали демонстрацию маршалом своей приверженности свободному и справедливому электоральному процессу в Ливии под эгидой ООН и уважению прав человека.

По одной из версий, контракт был разорван, потому что Хафтар не отправил ясный сигнал ни по поводу того, ни по поводу другого.

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Законодательное давление

Не менее важный контекст создали последние законодательные инициативы в США. Недавно палата представителей провела « Закон о стабилизации Ливии », представленный демократом Тедом Дойчем и республиканцем Джо Уилсоном. Это произошло некоторое время спустя после того, как официальные представители Востока Ливии выразили вотум недоверия правительству национального единства (ПНЕ), которое базируется в западном регионе страны и которое было сформировано под эгидой ООН в результате консенсуса между разными лагерями конфликта. Разногласия бросили тень на организацию всеобщих выборов, намеченных на декабрь. Именно они, как считается, должны стать инструментом объединения Ливии.

Ливийский народ заслуживает будущего без иностранного вмешательства, конфликтов и коррупции, а также экономических потрясений, — сказал Дойч. — «Закон о стабилизации Ливии» будет сдерживать иностранное вмешательство в Ливию, налагая санкции на тех, кто использует наёмников, поддерживает ополченцев, нарушает эмбарго ООН на поставки оружия и нарушает права человека в Ливии.

Наиболее часто с перечнем этих обвинений сталкивался Хафтар, которому инкриминировали не только военные преступления, но и использование российских наёмников.

Эффект усилило то, что в то же время конгрессмен от Демократической партии Том Малиновский внёс в «Закон о полномочиях в сфере национальной обороны» поправки, которые требуют от администрации Байдена провести обзор санкций против иностранных субъектов, нарушающих установленное ООН эмбарго на поставки оружия в Ливию. В инициативе содержалось положение, обязывающее администрацию Байдена сообщать о военных преступлениях, которые совершаются гражданами США в Ливии. Это не могло не быть адресовано Хафтару.

Amru Salahuddien/Global Look Press

Ранчо в Вирджинии

Хафтар обосновался в США после окончания чадо-ливийского конфликта 1978–1987 годов, в ходе которого он командовал некоторыми соединениями Муаммара Каддафи. Есть подозрение , что после переезда военачальник стал активно сотрудничать с ЦРУ: в то время как лидер Джамахирии находился в американских чёрных списках, получить информацию от людей из его ближайшего окружения было чрезвычайно важно для ведомства в Лэнгли.

Возвращение Хафтара в Ливию произошло на фоне событий «арабской весны», которые привели к падению режима Каддафи. Военачальник возглавил ополченческие формирования на востоке страны. Не без помощи американской стороны его военная кампания, которая декларативно была направлена на борьбу с терроризмом, укрепила его позиции в этом регионе.

На момент наступательной операции ЛНА на Триполи в 2019 году широко считалось, что у Хафтара налажены одинаково неплохие связи с США и с Россией. Поэтому угроза санкций может повлиять на позиции военачальника, сохраняющего американское гражданство. По оценкам Wall Street Journal, он обладает внушительными активами: речь идёт о находящихся в штате Вирджиния ранчо, стоимость которых оценивается в $185 тысяч, и жилье, которое оценивают в $364 тысячи.

Источник финансирования Хафтара доподлинно неизвестен. По словам бывших соратников, которых цитирует Wall Street Journal, он на протяжении многих лет получал средства от различных ливийских доноров и в своё время даже от Каддафи.

Терпимость к маршалу

Впрочем, нынешние признаки похолодания в отношениях между Хафтаром и США выглядят не столь внушительно, говорят в исследовательской среде.

В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи заметил, что в настоящий момент вооружённая коалиция Хафтара представляет собой единственную надёжную систему безопасности в Восточной Ливии.

Вот почему часть Вашингтона рассматривает его как полезного партнёра, заслуживающего определённой формы терпимости со стороны США и в некотором смысле даже активной поддержки. Такая динамика сохранится в обозримом будущем, даже если Хафтар столкнётся с некоторыми юридическими трудностями в Америке и даже если нынешняя избирательная атмосфера [в Ливии] не обязательно укрепит его авторитет. Джалел Харшауи старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности»

Отвечая на вопрос NEWS.ru, смогут ли ливийские фракции потребовать от Хафтара сдать свой американский паспорт, исследователь пояснил, что к военачальнику уже поздно предъявлять подобные требования.