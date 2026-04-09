09 апреля 2026 в 13:50

«Марш к катастрофе»: на Западе предрекли конец США после войны с Ираном

New Statesman: война в Иране приведет к разрушению США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военная операция, начатая администрацией президента США Дональда Трампа в Иране, задумывалась как способ укрепления позиций Вашингтона, однако обернулась стратегическим поражением, пишет британский журнал New Statesman. Авторы статьи отметили, что финал конфликта может стать «маршем к катастрофе».

Какова бы ни была цель, статус-кво невозвратим. Бомбардируемая военно-теократическая диктатура начала финальный развал имперской власти США, — подчеркнуло издание.

По мнению автора статьи, последствия этих действий выходят далеко за пределы регионального конфликта, меняя баланс сил во всей мировой экономике. Став арбитром прохода через Ормузский пролив, Иран превратился в решающую силу, считают журналисты.

Между тем ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин выразил мнение, что из-за операции против Ирана США могут оказаться в ситуации, аналогичной войне во Вьетнаме. Он считает, что выходом из ситуации должны стать комплексные и системные переговоры.

