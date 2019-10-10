https://static.news.ru/photo/39912cb4-eb2d-11e9-89fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/Global Look Press

В Сети опубликован предполагаемый манифест неонациста из Галле, который напал на синагогу в Германии. Его обнаружила американская аналитическая фирма SITE Intelligence Group.

В тексте содержатся антисемистские высказывания, а также приводятся фотографии боеприпасов, которые злоумышленник использовал при нападении. По предварительным данным, документ был составлен 1 октября, отмечают « Известия ».

Инцидент произошёл 9 октября. В результате произошедшего в Галле были убиты два человека. Злоумышленник стрелял из автомата и бросил на кладбище гранату. По информации местных СМИ, несколько человек были ранены. ЧП произошло в самый важный иудейский праздник Йом-Киппур, обязывающий верующих держать строгий пост и не работать.

Как писал News.ru, преступником оказался 27-летний гражданин ФРГ Стефан Б. Он вёл трансляцию нападения в Интернете.