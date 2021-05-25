Макрон заявил о неэффективности антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/8dada02a-bd77-11eb-9ab2-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политика Евросоюза по расширению антироссийских санкций неэффективна для решения долгосрочных проблем в отношениях между странами. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.

Нам необходимо определить как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию в отношениях с Россией. Она должна сочетать диалог и требовательность, — заявил французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Политик убеждён, что Европе нужно структурировать отношения с Россией, чтобы продемонстрировать единство в ответ на продолжающиеся провокации. Макрон считает, что Парижу следует «глубоко перестроить» отношения с Москвой.

По его словам, Еврокомиссия должна подготовить к июню доклад, в котором будет определена стратегия взаимодействия с Россией. Он подчеркнул, что европейцы подходят к пределу возможностей в санкционной политике.

Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM заявила, что Парижу следует отказаться от новых санкций против России. По её словам, нет смысла сохранять ограничительные меры в силе, поскольку они имеют обратный эффект. Политик считает, что Парижу следует сбалансировать свои отношения с Москвой и Вашингтоном.