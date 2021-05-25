Макрон заявил о неэффективности антироссийских санкций

Политика Евросоюза по расширению антироссийских санкций неэффективна для решения долгосрочных проблем в отношениях между странами. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.
Нам необходимо определить как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию в отношениях с Россией. Она должна сочетать диалог и требовательность, — заявил французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Политик убеждён, что Европе нужно структурировать отношения с Россией, чтобы продемонстрировать единство в ответ на продолжающиеся провокации. Макрон считает, что Парижу следует «глубоко перестроить» отношения с Москвой.
По его словам, Еврокомиссия должна подготовить к июню доклад, в котором будет определена стратегия взаимодействия с Россией. Он подчеркнул, что европейцы подходят к пределу возможностей в санкционной политике.
Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM заявила, что Парижу следует отказаться от новых санкций против России. По её словам, нет смысла сохранять ограничительные меры в силе, поскольку они имеют обратный эффект. Политик считает, что Парижу следует сбалансировать свои отношения с Москвой и Вашингтоном.