В Кремле назвали «русофобской одержимостью» новые возможные санкции

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Разговоры о новых возможных санкциях против России со стороны Великобритании — это некая русофобская одержимость, навязчивая идея обвинить официальную Москву во всём. Так в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

По его словам, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации. Как считает Песков, на Западе различные фобии и одержимость превалируют во время принятия решений относительно России. Поэтому авторы различных антироссийских инициатив просто не могут трезво оценить ситуацию.

Такая русофобская одержимость, навязчивая идея обвинить Россию во всём и вся. Наверное, уже скоро дойдёт до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования, — добавил Песков.

Ранее правительство Великобритании не исключило введение санкций против «Северного потока — 2» из-за принудительной посадки самолёта Ryanair в Минске и задержания находившегося на его борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. О такой возможности заявил глава МИД Британии Доминик Рааб в палате общин британского парламента.

Таким образом он ответил на предложение главы комитета по иностранным делам палаты общин Тома Тугендхата о введении санкций против «Северного потока — 2» и газопровода Ямал — Европа, который, по его словам, является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.