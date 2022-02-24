Макрон заявил о намерении ускорить размещение французских военных в Румынии

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Росавиация направила авиавластям Британии уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. При этом Федеральное агентство воздушного транспорта уведомило, что сохраняет за собой право применения зеркальных мер, говорится на сайте Росавиации.

Так, только в пятницу, 25 февраля, британские компании планируют выполнить в воздушном пространстве России более 70 транзитных рейсов и два перелёта Лондон — Москва. Запрет «Аэрофлоту» на полёты в Британию,...