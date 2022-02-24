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Макрон заявил о намерении ускорить размещение французских военных в Румынии

08:11, 25 февраля 2022
Макрон заявил о намерении ускорить размещение французских военных в Румынии Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен ускорить размещение своих военных в Румынии. Тем самым Франция обеспечит безопасность союзников по НАТО, отметил глава Пятой республики на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС, сообщает ТАСС.

Франция продолжит в полном объёме выполнять свои обязанности по обеспечению гарантий безопасности своих союзников по НАТО. <...> Будет ускорено размещение военных в Румынии, — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что новый контингент французских военнослужащих в рамках договорённостей отправится и в Эстонию.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон пообещал Украине помощь в размере €300 млн и военную технику. Кроме того, он пообещал помочь украинским беженцам. По поводу антироссийских санкций Макрон заявил, что Париж введёт их после ЕС. Французский лидер при этом считает необходимым оставить возможность для переговоров с Москвой.

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