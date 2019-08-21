https://static.news.ru/photo/cfc5d4be-c3fa-11e9-a4ed-fa163e074e61_660.jpg Эмманюэль Макрон Фото: Aurelien Morissard,imago-images.de/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон связывает возвращение России в G7 с ситуацией на Украине. Об этом сообщили французские дипломатические источники.

Американцы желают реинтегрироваться с ними [Россией] в следующем году. Украина имеет большое значение. Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу, — цитирует слова источника Reuters .

По словам собеседника агентства, Макрон планирует обсудить тему Украины с президентом США Дональдом Трампом. Это может произойти во время первой сессии «семёрки» в Биаррице с 24 по 26 августа.

Ранее Трамп и Макрон заявили о намерении пригласить Россию на саммит G7. Решение было принято в ходе телефонного разговора.

При этом российский президент Владимир Путин не исключил возобновления формата G8, но подчеркнул, что Москва не ставит себе это «как самоцель».

Кроме того, Москва предлагает расширить G8 и присоединить Индию и Китай. Об этом 21 августа заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, ранее писал News.ru. Россия вошла в G7 в 1998 году. Но после событий 2014 года, связанных с ситуацией в Крыму, G8 отказались приехать на саммит в Сочи.